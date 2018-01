Viaggio in Liguria alla scoperta della cultura brigasca di Realdo e Verdeggia

TRIORA - L'appuntamento è per mercoledì sera alle 21 su Primocanale e primocanale.it. Torna come ogni settimana Viaggio in Liguria e il teatro della seconda puntata 2018 saranno gli splendidi borghi di Realdo e Verdeggia all'interno del comune di Triora alla sommità della Valle Argentina.

Insieme al cucinosofo, Sergio Rossi, il format dedicato al territorio e all'enogastronomia regionale porterà tutti i telespettatori alla scoperta di scenari incantevoli attraverso la voce degli ultimi abitanti, ma anche mettendo in luce la storia della cucina e dell'economia locale.

Viaggio in Liguria scoprirà le memorie di quelle frazioni, racconterà gli ultimi posti attivi nell'accoglienza e visiterà i musei della tradizione in un percorso tra passato e futuro in cui gli esponenti della cultura brigasca lanciano il loro grido all'intera regione: "Non vogliamo morire".

Tra sette giorni appuntamento nel levante ligure: val d'Aveto e nuova storia contadina.