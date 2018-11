Viaggio in Liguria alla scoperta degli uliveti e della filiera dell'olio

COSTARAINERA - L'appuntamento è quello di ogni mercoledì sera: torna Viaggio in Liguria con una puntata dedicata interamente al ciclo dell'olio. Dopo una pausa settimanale per lasciare spazio al Salone Orientamenti, il format di Primocanale dedicato a enogastronomia e territorio torna alle 21 con una puntata dedicata agli uliveti curati dalla famiglia Santagata tra produzione di piccolo e grande mercato.

Al tavolo di Terrazza Colombo, i segreti di un'impresa come quella che trae origine dalle piante di Costarainera, dal passato straordinario con la scoperta di vecchi frantoi (nella foto), ma saranno in evidenza anche le ulteriori evoluzioni del settore olivicolo. Tutto con la competenza del cucinosofo Sergio Rossi, le incursioni in esterna di Elisabetta Biancalani e la vena umoristica di Daniele Racco.

Appuntamento su Primocanale e primocanale.it dalle 21.