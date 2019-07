Viaggio in Liguria ad Ameglia tra spiagge, entroterra e Liguria d'Autore

AMEGLIA - Il truck di Primocanale fa ancora tappa ad Ameglia per il nostro viaggio in Liguria alla scoperta delle bellezze ed eccellenze del territorio conme Fiumaretta e Montemarcello. E poprio negli splendidi scenari del levante ligure va in scena in questi giorni la rassegna Liguria d'Autore, focus sull'attualità tra giornalismo, politica, cultura e società con esperti e rappresentanti delle diverse categorie.

Ai Bagni San Marco di Fiumaretta, appuntamento nel tardo pomeriggio con Valeria Angione, Angelica Massera e Gianluigi Nuzzi per un talk moderato da Gianluca Daluiso e Daniele Grassucci di Skuola.net sull’amore moderno tra webstar e social network. Alle 21.30 salgono sul palco della piazzetta di Montemarcello Nicola Gratteri, Generale Luciano Garofano, Alessia Morani e Diego Fusaro per un susseguirsi di dialoghi che indagheranno il nostro Paese dal punto di vista della criminalità e della giustizia, per finire con un sguardo lucido tra le mura domestiche. Dario Vergassola anima la serata prendendo le mosse dal suo libro La ballata delle acciughe.