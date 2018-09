Viaggio in Liguria: a Terrazza Colombo le specialità e la solidarietà di Sant'Olcese

GENOVA - L'appuntamento è in diretta su Primocanale e primocanale.it come ogni mercoledì sera: torna Viaggio in Liguria e, questa settimana, il format dedicato all'enogastronomia nonchè al territorio punta su Sant'Olcese.

Una puntata dedicata al paese d'alta Valpolcevera con la scoperta di produzioni locali, ma anche utile a mettere in risalto il grande cuore della popolazione che ogni inizio autunno corre in aiuto della onlus Gigi Ghirotti con una cena solidale (nella foto): l'evento 2018 è andato in scena sabato scorso nel palazzetto di Manesseno.

Stasera il cucinosofo Sergio Rossi tornerà in studio con le sue magliette sferzanti mentre Valentina Scarnecchia seguirà la puntata dalla sua cucina di casa con rapide incursioni all'interno del programma. In scaletta spazio anche ai temi dell'attualità: difficoltà di trasporto, periferie dimenticate e prevenzione del dissesto idrogeologico.

Il tutto attraverso un viaggio speciale sulle alture del genovesato tra cucina, verde e un pizzico di sorriso necessario per affrontare le grandi criticità del momento.