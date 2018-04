Verso il primo maggio: traffico verso le Riviere. La situazione nelle autostrade liguri

GENOVA - Ancora una giornata di disagi e rallentamenti lungo le autostrade della regione. Molti infatti approffittando del bel tempo si sono riversati sulle principali arterie autostradali della Liguria per dirigersi verso le località turistiche delle Riviere. Segnalati rallentamenti su A7 e A6 in direzione Liguria e su A12 e A10

Prime rallentamenti in mattinata sull A10 tra Savona e Spotorno con code di 4 chilometri in direzione Francia. Ma già dalle prime ore di questo sabato di fine aprile traffico intenso anche attorno al nodo genovese. Sulla A12 un incidente tra Genova Nervi e Recco in direzione La Spezia ha creato tre chilometri di coda nel tratto. Coinvolta una moto con due passeggeri a bordo, un uomo e una donna.

Subito soccorsi dal personale sanitario i feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova in codice giallo. Il traffico è rimasto bloccato per permettere le operazioni di messi in sicurezza del tratto. Aperta una corsia su cui i veicoli tranitano lentamente.

GLI AGGIORNAMENTI:

12.00 - Sulla A12 il traffico è tornato regolare dopo che i mezzi di soccorso hanno ripristinato la sicurezza lungo nel punto dove si è verificato l'incidente della moto.

11.15 - Coda di 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia per traffico intenso

11.00 - Sulla A12 tra Genova Nervi e Recco coda di 10 chilometri per incidente

10.40 - Sulla A6 Torino-Savona, coda di 3 km tra Altare e bivio A6/A10 Savona per traffico intenso.