Vento forte, grandinata e crollo delle temperature: prosegue l'allerta gialla

GENOVA - Vento forte con decine di segnalazioni non gravi ai vigili del fuoco, una violenta grandinata, una tempesta di fulmini, temperature in picchiata e un picco di precipitazioni a Sestri Levante con oltre 50 millimetri segnalati dalla centralina Arpal.

E' questo per ora il bilancio dell'ultima ondata di maltempo in Liguria. L'allerta gialla che interessa le zone B, C e D e che terminerà alle 12 di oggi ha coinvolto in particolare il centro Levante della regione.

Dai dati di Arpal oltre al picco registrato a Sestri Levante dalla mezzanotte, la stazioni al confine tra la Liguria e la Toscana di Equi Terme e Mazzola registrano rispettivamente 44 e 43 millimetri di cumulata.

Sempre secondo i dati del centro meteo regionale "le raffiche di vento sono uno degli aspetti più significativi dei fenomeni registrati nelle ultime ore: sul lato costiero a Genova Porto Antico una raffica ha toccato i 117 km/h, a Fontana Fresca (Sori) si sono toccati i 111 km/h, al porto di Arenzano 108.4, a Marina di Loano 105.5, a Monte Pennello 103 km/h km/h".

Da segnalare anche il netto calo delle temperature con valori minimi, al momento, di 16.8 a Genova Centro Funzionale, 17.4 a Savona Istituto Nautico, 18.2 a La Spezia, 21.2 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico (minima assoluta 5.6 a Poggio Fearza).