Vento forte e temporali: sulla Liguria è allerta arancione. Primocanale in diretta dalle 7 di lunedì

GENOVA - Pioggia, temporali, vento forte. Anche in Liguria arriva un'ondata di maltempo che va a interessare tutta la regione da ponente a levante. Si tratta di una perturbazione provenienente dal Nord Europa che porterà anche a un breve ma repentino calo delle temperature. Possibili a anche gradinate e trombe d'aria.

Su tutta la Liguria saranno possibili fenomeni forti o molto forti con pioggia e temporali protagonisti, specie durante la notte e tutta la mattinata di lunedì. Il mare sarà mosso o molto mosso. La situazione dovrebbe andare ad attenuarsi a partire dal pomeriggio di lunedì. La Protezione civile regionale per questo motivo ha diffuso l’allerta meteo per piogge e temporali.

Primocanale sarà in diretta dalle ore 7 di lunedì per aggiornare la situazione meteo in tutta la Liguria e seguire l'evoluzione della situazione.

- IL DETTAGLIO DELL'ALLERTA METEO:

- Allerta gialla su tutta la Liguria dalle ore 22 di domenica 14 luglio fino alle ore 2 di lunedì 15 luglio.

- Allerta arancione su tutta la Liguria dalle ore 2 alle ore 15 di di lunedì 15 luglio.

- Allerta gialla su tutta la Liguria dalle ore 15 alle ore 18 di lunedì 15 luglio.

- LE CHIUSURE:

A causa dell’allerta arancione alcuni comuni hanno disposto chiusure di cimiteri, parchi e strutture pubbliche: il comune di Loano ha deciso di chiudere il nido comunale "Stella Stellina", le strutture sportive e la piscina pubblica, il campo solare comunale e i campi solari privati, i cimiteri e le grotte di Toirano per tutta la durata dell'allerta. La Rari Nantes Savona terrà chiusa la piscina Zanelli fino alle 15. Il comune di Lavagna ha deciso di spostare a martedì, sempre a causa del maltempo, l’inaugurazione della spiaggia accessibile ai disabili.

- LE PREVISIONI:

DOMENICA 14 LUGLIO: Attività convettiva nelle ore più calde con possibili isolati rovesci o temporali anche moderati, in particolare nell'interno. In serata aumento dell'instabilità con alta probabilità di temporali forti e organizzati dalla tarda sera.

LUNEDI’ 15 LUGLIO: Il passaggio di una perturbazione determina un deciso aumento dell'instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati e localmente persistenti su tutta la regione dalle prime ore della notte. Ai fenomeni temporaleschi potranno essere associate locali grandinate, colpi di vento e trombe d'aria. Precipitazioni di intensità anche forte, con cumulate fino a elevate sulle zone

comprese tra la costa da Spotorno a Camogli, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

e ancora nell'entroterra: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida.

Venti settentrionali fino a forti con raffiche intorno ai 60-70 km/h sui crinali e allo sbocco delle valli. Mare molto mosso.