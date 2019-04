GENOVA - Il suo inventore l'ha chiamata "La trappola del topo". In realtà, il macchinario progettato da Onorio Marengo è qualcosa di incredibilmente speciale che va visto da vicino e compreso nella sua alta tecnica: movimenti a incastro, straordinaria abilità manuale e grande ricerca del dettaglio.

Il funzionamento di quel gioiello custodito a Sestri Ponente sarà spiegato all'interno della prossima puntata di Liguria Ancheu, in onda venerdì sera su Primocanale dalle 21 e visibile anche su primocanale.it.

Il professor Franco Bampi spiega: "Sarà una serata interamente dedicata alla delegazione del ponente genovese in dialetto. Mostreremo la bandiera del Teatro Verdi, ma anche altre perle come l'Università Popolare, un oratorio speciale e poi le alture con gli splendidi panorami del monte Gazzo. Ovviamente, la trappola è una curiosità non da poco".