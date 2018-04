Venerdì 18 maggio il Galà delle Stelle nello Sport, iniziato il conto alla rovescia

GENOVA - Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano tre settimane alla Notte degli Oscar dello Sport ligure. Il palcoscenico più prestigioso, nel cuore della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova, si illuminerà venerdì 18 maggio (ore 20,15) per le Stelle nello Sport elette dai liguri attraverso un meccanismo che dopo 19 anni è ormai perfettamente rodato.

in sole sette settimane, oltre 100.000 voti e da qui al 7 maggio ci sarà il rush finale.

Intanto prende forma la scaletta del Galà che sarà presentato da Michele Corti (ideatore di Stelle nello Sport e volto di Mediaset Premium) e Giorgia Cenni (giornalista genovese approdata da due anni a Sky Sport) con la partecipazione di grandi artisti della musica e dello spettacolo. Sul palco saliranno i migliori sportivi della Liguria, nelle varie categorie. Dai Big ai giovani, passando per le 10 società sportive dell’anno che saranno premiate con bonus e servizi per quasi 15.000 euro di montepremi. Ci saranno poi i due giocatori di Genoa e Sampdoria più votati in quello che da 19 anni è un acceso ed appassionante derby del voto.

Grandi campioni e promesse che ritroveremo alle Olimpiadi tra qualche anno (ecco l’Albo d’Oro). Il Galà di Stelle nello Sport è da sempre un viaggio unico tra le storie di chi ha firmato le imprese più belle dello sport ligure e di chi sarà presto protagonista, con la presenza di testimonial di livello internazionale che scenderanno in campo a sostegno della Gigi Ghirotti Onlus (ecco chi è venuto nei primi 18 anni).

L’ingresso alla Sala Grecale dei Magazzini del Cotone di Genova sarà come sempre gratuito previa prenotazione (infoline 0103626961 o info@stellenellosport.com). Mille ospiti tra sportivi, massime autorità istituzionali e sportive.

Saranno come sempre i volontari dell’Associazione presieduta dal Prof. Franco Henriquet a raccogliere fondi al termine dello show con un cadeaux Panarello per tutti coloro che contribuiranno al progetto di creazione di un nuovo Hospice Ghirotti nel ponente genovese (la nostra mission). Grande attesa dunque per Galà finale, una serata di sport e spettacolo che sarà anche trasmessa da Primocanale, storico media partner del progetto.

Per 3 giorni il Porto Antico sarà il cuore pulsante dello sport ligure. Tante “Stelle” animeranno la Festa dello Sport, il più grande evento sportivo di piazza in Liguria e non solo. L’atto finale di un progetto che vive tutto l’anno (scopri di più)e promuove i valori dello sport ad una fascia sempre maggiore di popolazione, con particolare attenzione ai giovani e quindi nelle Scuole, valorizza le realtà sportive liguri, con particolare attenzione alle discipline mediaticamente meno fortunate e sostiene la Gigi Ghirotti Onlus.