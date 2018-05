Velisti dispersi, riprese le ricerche: nave militare portoghese insieme ad 'Alpino'

LA SPEZIA - "Oltre alla nave Alpino della Marina Militare c'è anche una nave militare portoghese nel dare supporto. Questo mi fa ben sperare che le ricerche possano riprendere anche da parte del Portogallo".

Rosa Cilano, la moglie del velista disperso in Atlantico Aldo Revello, ha avuto questa informazione nella notte nell'ultima telefonata con la Farnesina. "Sappiamo che Alpino sarà nella zona per due giorni, ma meglio di nulla. Speriamo che nei prossimi giorni qualcosa si possa sbloccare" è la speranza della donna, ferma nella convinzione di non mollare. "Abbiamo fornito dettagli tecnici alle autorità portoghesi sulla Bright (la barca a vela su cui era imbarcato Revello insieme all'amico skipper Antonio Voinea). Io continuerò a fare quanto possibile per tenere alta l'attenzione, per Aldo e Antonio".

La zattera del Bright, la barca a vela con la quale i due skipper stavano rientrando in Italia dai Caraibi, ha sottolineato Rosa Cilano, ha "ami per pescare e dà la possibilità di sopravvivere a 10 persone. Continuate le ricerche, l'Italia ci aiuti. Ci sono una bimba di 4 anni e una ragazza di 17 (le due figlie) che stanno aspettando il papà".

All'appello di Cilano si aggiunge quello del sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello: "Qui c'è una comunità che aspetta che Aldo torni a casa. Faccio appello al Presidente della Repubblica e alla Farnesina perché eserciti tutte le pressioni affinché le autorità portoghesi proseguano le ricerche. Se fosse successo in Italia noi avremmo fatto di tutto per giorni per cercare uomini dispersi in mare".

Nonché del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "Chiediamo - ha affermato - alle Autorità Italiane, al ministero degli Esteri e alla Presidenza del Consiglio di fare tutto quanto è in loro potere affinché le autorità portoghesi continuino le ricerche con la speranza, mai perduta, di ritrovare in vita i nostri connazionali e che si faccia luce su quanto accaduto".

"Soddisfazione" per la partenza di nave Alpino della Marina militare per la ricerca dei due velisti scomparsi nell'Atlantico, è stata espressa dal vicepresidente del gruppo Lega Nord alla Camera dei deputati Edoardo Rixi, dalla senatrice Stefania Pucciarelli e dal deputato Lorenzo Viviani del Carroccio che si dicono "speranzosi che possa ritrovare i nostri connazionali".