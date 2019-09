Vele nel Golfo della Spezia per la 32esima edizione del Trofeo Mariperman

LA SPEZIA - Dal 26 al 29 settembre arriva la nuova edizione del Trofeo Mariperman, la quattro giorni di regate nel Golfo della Spezia che ormai si colloca tra gli eventi sportivi più attesi in città.

Dalle imbarcazioni classe tridente alla regata delle vele d’epoca, dalla sfida delle vele latine nella “Challenge San Giuseppe Due” fino alla regata nazionale 2.4 (imbarcazione su cui possono regatare persone con disabilità).

“La Marina vuole ancora essere presente nella vita della città – ha dichiarato l’Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio – Anche per i 150 anni dell’Arsenale cercheremo di lavorare offrendo una regata per mantenere vivo lo spirito sportivo”.

“Tra Terra, Mare e Cielo” così è stata battezzata la 32esima edizione del Trofeo Mariperman dove la vela è la protagonista, ma non l’unica presente in scena. A corollario delle regate infatti ci saranno diverse iniziative di divulgazione scientifica. Il 26 e 27 settembre, in piazza Verdi, si terranno dei laboratori didattici a tema marino e un’esposizione dedicata all’innovazione e alla tecnologia.

Giovedì 26 e venerdì 27 settembre si terrà il trofeo CSSN – Enti di ricerca, giunto alla quinta edizione, dove si sfideranno imbarcazioni della classe tridente con equipaggi di Enti di ricerca ed università, mentre sabato 28 e domenica 29 settembre si terranno le regate del Trofeo Mariperman per le diverse classi.