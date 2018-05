MONTEROSSO - Venerdì alle 16 presso la sala consiliare di Monterosso, il Coordinamento nazionale per le Fusioni tra Comuni, in collaborazione con il Comitato " Liguri per le Fusioni " e con il Comitato Cinqueterre un Comune, organizza un incontro di approffondimento sui vantaggi di simili operazioni tra enti.

Al centro della discussione le leggi regionali sulle fusioni, il governo del territorio, il caso Liguria. All'incontro saranno presenti i componenti del direttivo nazionale di Fccn e dello staff tecnico.

"I lavori proseguiranno anche nella giornata successiva. Gli argomenti che saranno dibattuti restano centrali nell'agenda amministrastiva italiana. Racconteremo casi virtuosi che grazie alle fusioni sono riusciti a rivalutare i rispettivi territori di competenza. In Liguria c'è ancora troppo campanilismo e diffidenza" spiega Antonello Barbieri, presidente del Comitato pro fusioni.