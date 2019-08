Vacanze a Portofino per la Kardashian: e le sue foto sfiorano i 2 milioni di likes

PORTOFINO - Tra le mete per le sue vacanze Kourtney Kardashian ha scelto l'Italia e in particolare Portofino, perla del Tigullio. Dopo aver trascorso qualche giorno in Sardegna, la nota star americana è andata alla scoperta di alcune delle bellezze del territorio ligure assieme alla famiglia.

Prima tappa rigorosamente in piazzetta dove si è fatta immortalare assieme alla figlia di 7 anni mentre mangiava il gelato. Poi destinazione San Fruttuoso, dove, a bordo del suo yacht, ha raggiunto la statua del Cristo degli Abissi, come racconta nella didascalia del suo post su Instagram: “Siamo arrivati fin qui per vedere il Cristo degli Abissi. Non è in foto, ma si trova proprio sotto di noi”.

La foto ha superato in poche ore un milione di likes, mentre quella assieme alla figlia ha sfiorato i 2 milioni. Diventata famosa per la serie televisiva “Al passo con i Kardashian” insieme alle sue sorelle, Kourtney conta ben 80 milioni di followers. Un bel pubblico che attraverso le sue stories ha potuto ammirare i panorami della Liguria. E le vacanze si sono concluse con un bel tramonto, prima di ripartire per Los Angeles.