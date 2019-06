GENOVA - Una sorta di 'ticket' tra Mara Carfagna e Giovanni Toti come portavoce-coordinatori del partito in vista del Congresso. Quindi una lista di persone da inserire in un comitato che dovrebbe stabilire le regole congressuali, tra cui ci sarebbe l'ipotesi di tenere delle primarie. Sarebbe questa la proposta, secondo diverse fonti, che il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi potrebbe avanzare nella riunione congiunta dei gruppi parlamentari, in programma questa sera a Palazzo Madama.

Una soluzione che potrebbe rilanciare l'azione della vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, esponente di spicco dell'ala 'centrista' e 'meridionalista' del partito azzurro, assieme a quella del governatore della Liguria, Giovanni Toti, nei mesi scorsi molto critico con la gestione del partito.