Un mese e mezzo di saldi in Liguria. Ribassi al via il 5 gennaio

GENOVA - I saldi in Liguria partiranno mercoledì 5 gennaio e termineranno il 18 febbraio. Sono state ufficializzate le date dei saldi invernali per ogni regione. Dopo le spese in questi giorni di festa, i liguri avranno circa un mese e mezzo per approfittare dei ribassi.

Periodo che varia di regione in regione. A aprire le danze sarà la Basilicata il 2 gennaio 2019, a chiudere i battenti Veneto e Valle d'Aosta (31 marzo).

Ecco le date ufficiali in tutta Italia:

Basilicata: 2 gennaio -1 marzo (Matera, Potenza)

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo (L’Aquila, Chieti, Pescara)

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio (Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone)

Campania: 5 gennaio – 2 aprile (Napoli, Salerno, Caserta, Benevento, Avellino)

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo (Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Bologna)

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo (Udine)

Lazio: 5 gennaio – 28 febbraio (Roma, Rieti, Viterbo, Latina, Frosinone)

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio (Genova)

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo (Milano, Varese, Brescia)

Marche: 5 gennaio – 1 marzo (Ancona)

Molise: 5 gennaio – 5 marzo (Campobasso)

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio (Torino, Alessandria)

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio (Bari, Foggia, Lecce)

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo (Cagliari, Sassari)

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo (Palermo, Catania, Messina, Ragusa)

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo (Firenze, Pisa, Livorno, Siena)

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo (Perugia, Terni)

Valle D’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo (Venezia, Verona, Vicenza)

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio (Trento)