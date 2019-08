Un anno fa la tragedia di ponte Morandi, sulla gru issata la bandiera di Genova

GENOVA - Una nuova grande bandiera di San Giorgio, simbolo di Genova, è stata issata su una delle gru impegnate nei lavori di ricostruzione del ponte Morandi, proprio nel luogo in cui domani è atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo. E' ben visibile da tutta la Val Polcevera, come il vessillo issato in cima alla pila 10 dell'ex viadotto prima della demolizione.

"Per tutti noi, che in questo anno non abbiamo mai smesso di lavorare per sanare questa ferita, il ricordo di quei momenti tra le macerie e la consapevolezza del cammino fatto. - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via fb - Una preghiera per chi non c'è più, un grazie sincero a chi ha creduto in ogni momento che Genova e la Liguria potessero risorgere. E così è stato".