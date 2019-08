Un anno fa la tragedia di ponte Morandi, Genova si ferma per ricordare le 43 vittime: Primocanale in diretta dalle ore 8

GENOVA - Ore 11.36 del 14 agosto 2018. Il crollo di ponte Morandi spezza in un attimo la vita di 43 persone e sconvolge la vita di una città intera. A un anno dalla tragedia di ponte Morandi la città si ferma per ricordare le vittime causate dal crollo (I NOMI DELLE VITTIME) .

L’Arcivescovo di Genova cardinale Angelo Bagnasco officerà alle ore 10 presso il capannone della nuova Pila 9 del viadotto Polcevera (via Greto di Cornigliano), una messa in suffragio e – dopo gli interventi istituzionali del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dei rappresentanti familiari delle vittime e del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte – la città di Genova si fermerà per un minuto di raccoglimento alle ore 11.36, nel momento esatto del crollo.

Il suono delle campane delle chiese cittadine e il fischio delle sirene delle navi attraccate nel porto segneranno il momento del ricordo. Primocanale in diretta dalle 8 con i suoi inviati segue la toccante giornata dedicata al ricordo delle vittime. A Genova la presenza delle massime istituzioni nazionali. Una giornata che prevede una serie di modifiche alla viabilità nell'area dove un tempo c'era il ponte (LE MODIFICHE ALLA VIABILITA') .

In questo difficile anno la città ha dovuto affrontare le conseguenze della tragedia con il sindaco Bucci nominato commissario dal Governo chiamato a gestire l'emergenza con i lavori di demolizione iniziati ufficialmente il 15 dicembre 2018 e arrivati alla conclusione il 12 agosto con lo smontaggio della pila 2 (LEGGI QUI).

Subito dopo la tragedia la procura di Genova ha avviato le indagini per far luce sulle cause che hanno portato alla morte di 43 persone. Il tutto è affidato al procuratore capo di Genova Francesco Cozzi. Nella lista degli indagati sono finite 74 persone compresi i vertici di Autostrada per l'Italia, concessionaria del tratto crollato (LEGGI QUI) .