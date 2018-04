Un 2018 piovoso in Liguria: nei primi 3 mesi 70% pioggia di tutto il 2017

GENOVA - Un inizio del 2018 sotto la pioggia per la Liguria: nei primi 3 mesi si è 'cumulata' pioggia tra il 45 e il 70% di tutta quella caduta in tutto il 2017.

A comunicarlo è Arpal che ha effettuato una analisi delle precipitazioni. Le piogge si sono 'spalmate' su diversi giorni, senza creare così particolari criticità: alla Spezia, per esempio, è piovuto per 38 giorni, a Savona 29, a Imperia 27, a Genova 25 giorni. Marzo è stato il mese con più episodi piovosi. E con così tanti giorni nuvolosi, a Imperia sono già caduti 280,2 mm (392 mm sul 2017) mentre a Savona 359,6 mm (540,6 mm nel 2017). A Genova 300,2 mm (515,4 mm in tutto il 2017) alla Spezia 349,6 (764.2 mm nel 2017). Ci sono poi luoghi che in 3 mesi hanno già raggiunto valori significativi: per esempio Urbe Vara Superiore, dove l'anno scorso sono caduti 1.431 millimetri di pioggia, in tre mesi ne ha già cumulati 906,8.

Al 2018 non resta che riscattarsi con la primavera, che sembra restia a voler cominciare definitivamente.

(Foto di Silvia Buccino)