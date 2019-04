Uisp, torna “Sciacchetrail” sui sentieri delle Cinque Terre

GENOVA - Saranno oltre trecento gli atleti, provenienti da ogni parte del mondo, che parteciperanno, sabato 6 aprile, alla quinta edizione della “Sciacchetrail”, inserito nel calendario Trail dell’Uisp Liguria, pronti a correre i 46 chilometri del percorso di gara che attraversa uno dei panorami più ammirati del pianeta.

Non solo una gara ma un vero e proprio progetto sportivo e culturale nato per raccontare il territorio e la sua comunità in una dimensione di rispetto e coinvolgimento fisico ed emotivo, che unisce i due passioni, quella per lo sport outdoor e quella per il prezioso vino Sciacchetrà.

Partenza dal lungomare di Monterosso per correre sui vertiginosi saliscendi per un dislivello positivo complessivo di oltre 2300 metri, in grado di mettere a dura prova anche i campioni più allenati ma che porta alla scoperta di scenari mozzafiato che fanno capolino tra boschi di pini marittimi, vigneti letteralmente strappati alla roccia e che, da centinaia di anni producono uno dei vini liquorosi più apprezzati e amati al mondo.

Vino e sport saranno anche gli elementi attorno ai quali si svilupperanno gli eventi collaterali dello “Sciacchetrail Outdoor & Family Village”, in programma per tutto il fine settimana.

Tante le occasioni di sport, divertimento, cultura e sapori per tutta la famiglia. Il borgo di Monterosso, quartier generale della competizione, si trasforma in un villaggio ricco di attrazioni per gli amanti delle attività all’aria aperta, del vino e delle tipicità. Previste climb station, piste da skateboard, prove di rowing, slackline, mountain bike, oltre all’attesissima degustazione con i viticoltori locali. Anche camminando e assaggiando le prelibatezze locali si può scoprire l’anima delle Cinque Terre.

Per tutti gli approfondimenti è possibile visitare il portale web sciacchetrail.com