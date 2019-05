Uisp Liguria, successo per la Giornata mondiale del Tai Chi Quan

GENOVA - Oltre 200 praticanti, di ogni le età, si sono dati appuntamento, sabato 27 aprile, a Genova, nella splendida location del Porto Antico, per celebrare insieme, con l’organizzazione del settore Discipline Orientali Uisp Liguria, la “Giornata Mondiale del Tai Chi Quan e Qi Gong”, che, riconosciuta ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità delle Nazioni Unite, si svolge in dal 1999, in tutto il mondo, l’ultimo sabato di aprile.

Una ricorrenza che l’Uisp Liguria festeggia ogni anno con importanti iniziative aperte a tutta la cittadinanza.

Un set prestigioso quello dell’area Mandraccio del Porto Antico genovese, dove anche quest’anno è letteralmente passata l’onda di energia del Tai Chi Quan che si propaga simultaneamente in tutto il mondo, a partire dalle ore 10 del mattino, in una ideale condivisione di fratellanza e pace.

Tante poi le persone che hanno voluto direttamente provare gratuitamente le pratiche, grazie alla disponibilità dei maestri e degli istruttori delle associazioni e società sportive affiliate Uisp, di questa antica disciplina orientale del benessere, attività sportiva conosciuta in tutto il mondo come pratica di lunga vita, con una storia che rimanda a migliaia di anni fa.

Quella che a prima vista appare come una danza lenta e leggiadra è una arte marziale cinese che possiede, al di là dell’aspetto puramente fisico, delle profonde radici spirituali e filosofiche. Il Tai Chi Chuan è stato definito una “meditazione in movimento” in grado di sviluppare equilibrio psico-fisico, benessere e longevità, migliorando al contempo le capacità di autodifesa. Grazie al Tai Chi Chuan è possibile imparare a conoscere meglio il proprio corpo, sia mentalmente che fisicamente, sciogliendo ed eliminando contratture e blocchi energetici, acquisendo intuito, creatività e serenità, in una parola, benessere.