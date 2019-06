Tutti pazzi per Travel Art, la prima caccia al tesoro tra gli angoli nascosti di Genova

GENOVA - Tutti pazzi per Travel Art: grande successo per il primo gioco che ha come protagonisti gli angoli più belli e nascosti di Genova. "è un gioco, una caccia al tesoro alla scoperta delle bellezze del nostro centro storico", spiega Pier Paolo Giampellegrini, commissario straordinario dell'agenzia di promozione turistica In Liguria.

Divisi in squadre da dieci persone, i partecipanti hanno dovuto trovare indizi e rispondere a degli enigmi per scoprire tutte le tappe. Intanto, a Piazza De Ferrari, è andata in scena una live performance artistica: 6 opere d’arte hanno preso vita davanti agli occhi di turisti e genovesi. "Abbiamo osato l'inosabile, trasformare la cultura in un qualcosa di divertente", ha commentato Paolo Momigliano presidente di Fondazione Carige che sostiene l'idea.

Appuntamento a Genova sabato 8 giugno, giornata in cui Primocanale trasmetterà l’iniziativa in diretta, e poi a Sanremo il 15. Per partecipare è necessario compilare il form sul sito web di Travel Art. "L'arte è divertimento, l'arte è allegria, l'arte giubilo ed armonia. Trasformarla in un gioco e anche un modo innovativo per accogliere i nostri turisti", conclude Giampellegrini.