Tutti al mare ad ottobre, ma l'estate d'autunno sta per finire

GENOVA - Tutti al mare o quasi, in costume magari per un bel bagnetto. Nessuna immagine di repertorio questa è la spiaggia di Genova Boccadasse in un sabato pomeriggio di metà ottobre inoltrato.

Ecco il mare d'autunno in una Liguria con temperature da inizio giugno. Nel pomeriggio Genova nella stazione meteo della Foce registrava 26.2, capoluogo più caldo della nostra regione. A seguire Savona con 25.8, la Spezia 25.1. Più fresca Imperia con 22.3.

In assoluto oggi la località più calda è stata Riccò del Golfo nello spezzino. Alle 11.30 la locale stazione meteo di Arpal registrava ben 29 gradi. Caldo anche nel resto dell'entroterra ligure con 26 gradi a Rocchetta Nervina nell'imperiese, 25 gradi a Borzonasca in provincia di Genova, 21,7 a Cairo Montenotte nel savonese. Ma quello appena vissuto sarà probabilmente l'ultimo sabato estivo di ottobre.

Dopo una domenica tutto sommato ancora mite l'alta pressione lascerà spazio ad un vortice d'aria fredda dai Balcani. Arriverà qualche nube e le temperature scenderanno. Il calo sarà più forte sul lato adriatico, ma anche la Liguria lo percepirà. E tornerà l'autunno.