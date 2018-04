Turisti e tamponamenti: giornata di disagi sulla autostrade della Liguria

GENOVA - Giornata difficile sulle autostrade della Liguria in questa domenica di Pasqua. Molti tamponamenti hanno creato disagi lungo le principali arterie stradali della regione.

Nel primo pomeriggio un incidente ha coinvolto veicoli e moto sulla A26 tra Masone e Ovada in direzione Nord. Per permettere ai mezzi di soccorso di prestare le cure alle persone rimaste coinvolte il tratto è stato bloccato per circa mezz'ora al transito. Sul luogo è intervenuto il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari. Lungo il tratto interessato si sono formati anche 5 chilometri di coda. Intorno alle 16.30 il traffico ha ripreso

Sempre sulla A26 questa mattina un altro tamponamento avvenuto tra Masone e il bivio con la A10 ha creato code e rallentamenti lungo l'autostrada. In questo caso coninvolti otto veicoli. Il bilancio finale è di tre feriti lievi.

Sempre questa mattina un altro tamponamento tra due macchine tra Pegli e Pra' ha creato code tra l'aeroporto Cristoforo Colombo e Genova Voltri. A causa dei tanti turisti e non in transito verso le località della riviere di Levante questa mattinata segnalati rallentamenti in A12 con la formazione di code a tratti. Nel pomeriggio la situazione è tornata alla normalità. Code nella mattinata anche in direzione della riviera di Ponente.

Una situazione quello del traffico lungo le autostrade della Liguria complicata dunque dai tanti tamponamenti e dalla presenza di molti veicoli provenienti da Lombardia, Piemonte e Francia. Ma il più è atteso per il pomeriggio della giornata di Pasquetta, quando in tanti faranno rientro verso casa lasciandosi alle spalle le feste.