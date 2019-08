Turismo in Liguria, successo per la piscina naturale di Porto Venere

PORTO VENERE - Grande successo, nonostante condizioni meteo non all'insegna del sole pieno, per la piscina naturale di Porto Venere. All'evento hanno partecipato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, assieme al sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani.

Numerosi i bagnanti che non si sono lasciati sfuggire la possibilità di nuotare nel tratto di mare tra il borgo e l'isola Palmaria, chiuso alla navigazione. "Un evento imperdibile - commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - che contribuisce a smentire, ancora una volta, alcuni brutti luoghi comuni sulla Liguria, che non hanno fondamento. Perché la Piscina naturale è la prova che in Liguria c'è tanto da fare, ci si diverte, è pieno di giovani e di turisti".