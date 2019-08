Turismo in Liguria, spiagge delle Riviere prese d'assalto. Caldo: è ancora bollino giallo

GENOVA - Riviere di ponente e Levante prese d'assalto dai tanti turisti che hanno deciso di passare questo fine settimana di agosto nelle spiagge della Liguria. Un weekend accompagnato dal bel tempo e dalle temperature alte da Ventimiglia a Sarzana. Il ministero della Salute per il terzo giorno consecutivo ha emesso il bollino giallo per ondate di calore a Genova.

I dati sul turismo parlano chiaro: dopo il maggio negativo da giugno si è avuta la svolta con i turisti, soprattutto stranieri che hanno nuovamente popolato le località balneari della Liguria. Ma oltre al mare tedeschi, svizzeri e francesi su tutti affollano anche musei e palazzi storici di Genova e non solo. L'aumento complessivo degli stranieri a partire da giugno 2019 rispetto a giugno 2018 è stato dell'8,34% (782.567 a fronte dei 722.306 dello stesso mese del 2018). Numeri che ancora restano ufficiosi ma che si confermano per luglio e questo inizio agosto. Le presenze di turisti tedeschi sono state 174.159, ben 50.573 in più (pari al 40,92%) rispetto a giugno 2018. A trainare il mercato turistico ci sono anche le Cinque Terre, scelte e apprezzate soprattutto dagli statunitensi. Tra i comuni che hanno registrato gli aumenti più significativi ci sono La Spezia (+9,43%), Finale Ligure (+9,36%), Diano Marina (+8,73%) e Lerici (+8,18%). Torna a crescere anche Genova, con un +1,50%.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

DOMENICA 11 AGOSTO: Al mattino ancora nubi basse irregolari a Ponente, in dissolvimento nel corso della giornata; in serata nuovo aumento della nuvolosità. Sereno o poco nuvoloso su Centro e Levante. Venti deboli da Est, Sud-Est, localmente in regime di brezza. Mare poco mosso. Umidità su valori medio-alti. Temperature minime stazionarie, massime in aumento

LUNEDI’ 12 AGOSTO: Una nuova onda depressionaria atlantica si approssima da Ovest esponendo la regione al flusso di aria calda e umida dai quadranti meridionali con conseguente crescente sensazione di afa. La giornata sarà caratterizzata nuvolosità variabile, a tratti consistente, che tenderà a divenire più diffusa in serata. Non si escludono deboli isolati piovaschi. Venti: deboli in regime di brezza, rinforzi fino a moderati su Centro-Ponente nelle ore centrali della giornata. Mare poco mosso o localmente calmo. Umidità su valori medio-alti, in aumento. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.