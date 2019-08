Turismo, a giugno è boom di stranieri: Liguria sempre più internazionale

GENOVA - Germania, Stati Uniti e Svizzera. E' questo il podio del turismo in Liguria. Sì perchè sono soprattutto loro che a giugno hanno preso letteralmente d'assalto le località di villeggiatura della regione. Sono i dati dell'osservatorio regionale a certificare la crescita.

Dopo un maggio sofferto e complicato anche a causa del maltempo, giugno ha regalato di nuovo il sorriso agli operatori di tutto il settore, da levante a ponente, senza esclusioni. Il dato segna un più 3,4% rispetto a giugno 2018. E se il numero di italiani che hanno deciso di passare le vacanze tra le bellezze della Liguria è leggermente calato (-0,5) , la presenza degli stranieri ha fatto registrare un vero è proprio boom: +8,8%. Se da una parte tedeschi, statunitensi, svizzeri e francesi sono una garanzia dall’altra si iniziano a sentire lingue sempre diverse a passeggio tra gli scorci più caratteristici della Liguria.

Tra le curiosità: crescono gli arrivi dai Paesi Arabi ma non solo, Genova è apprezzata da Brasiliani, sloveni e portoghesi i cui arrivi in questo giugno sono cresciuti di oltre il 50% rispetto al passato. Le spiagge del ponente hanno fatto registrare il boom di russi mentre le Cinque terre e tutto il levante sono scelte come mete di villeggiatura sempre più da olandesi c.

Insomma la Liguria piace soprattutto all’estero e parla sempre più le lingue internazionali