Tunnel di luci e alberi di Natale, sabato 8 dicembre la festa in diretta su Primocanale

GENOVA - Ultimi preparativi prima delle festa di domani sabato 8 dicembre. Genova si prepara al Natale e alle feste che si inagurano ufficialmente domani con l'accensione degli alberi di Natale. Già da qualche giorno sono iniziate le operazioni di montaggio del tunnel di luce più lungo d'Europa e questa mattina sono comparse le luci che addobberanno il Palazzo della Regione in piazza de Ferrari.

Un evento che Primocanale seguirà in diretta tv e streaming dalle due piazze principali. Sin dalle 16.30 i nostri inviati saranno collegati da piazza De Ferarri e da Certosa per raccontarvi e non farvi perdere un secondo dell'evento.

Come da tradizione, per la ricorrenza dell’Immacolata genovesi e turisti affolleranno piazza De Ferrari per partecipare alla cerimonia per l’accensione dell’Albero di Natale. Cerimonia “doppia” quest’anno per l’accensione dell’Albero, di pari imponenza, allestito nel quartiere di Certosa in via Fillak.

- IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Alle ore 17.30 il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla scalinata di Palazzo Ducale, con il presidente del Parco della Val D’Aveto Michele Focacci e il presidente di Iren Paolo Peveraro, accenderanno l’Albero donato proprio dal Parco.

In contemporanea, tra le note di canti natalizi intonati da Anno Domini Gospel Choir, saranno inaugurati l’illuminazione scenografica del palazzo della Regione Liguria e il tunnel luminoso più lungo d'Europa, un inedito e coinvolgente allestimento di luci natalizie.

Con i suoi sessanta metri, l’installazione a led segnerà il percorso fino alla stazione della metro di De Ferrari, da cui si potrà raggiungere la stazione di Brin, per continuare il suo tragitto nel secondo tunnel fino all'Albero natalizio allestito a Certosa, anche questo offerto dal Parco della Val D’Aveto. Un filo lungo di luce che si dipana tra le due parti della città separate dalla caduta del viadotto autostradale di ponte Morandi.

Alle ore 17.45 sarà possibile seguire in diretta l’opening del tunnel sul megaschermo, allestito in piazza, inaugurato sempre dalle autorità presenti, che raggiungeranno in metropolitana la stazione di Brin, a Certosa, dove in via Fillak alle ore 18.20 si accenderà l’abete bianco “gemello”. A Certosa, in preparazione dell’inaugurazione, dalle ore 17, si esibirà il coro Spirituals & Folk e ci sarà il collegamento – grazie a maxischermo – con piazza De Ferrari.

Il sindaco Bucci, il presidente Toti, il presidente Focacci e il presidente Peveraro, parteciperanno poi anche alla feste natalizie organizzata in piazza Petrella.