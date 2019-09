Tumori testa-collo, a Genova la campagna "Tieni la testa sul collo. Un controllo può salvarti la vita"

GENOVA - Fa tappa anche a Genova la campagna “Tieni la testa sul collo. Un controllo può salvarti la vita” promossa dall’associazione italiana di oncologia cervico-cefalica (AIOCC) per sensibilizzare la popolazione sui tumori testa-collo. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito della più ampia Make Sense Campaign, prevede il coinvolgimento del pubblico attraverso visite gratuite, infopoint, convegni presso i Centri ORL di strutture ospedaliere.

L'associazione ha scelto il mondo animale per rivolgere un invito forte e chiaro alla popolazione: Scendi dalle nuvole, Esci dal guscio, Non mettere la testa sotto la sabbia sono infatti i messaggi che invaderanno le piazze e i numerosi centri specialistici dell’area Nord Ovest tra cui il capoluogo ligure per invitare i cittadini a non sottovalutare i tumori della testa e del collo e sottoporsi ai controlli diagnostici necessari.

“Circa 30 centri specialistici di tutta Italia apriranno le porte al pubblico per favorire una cultura della prevenzione e della diagnosi tempestiva nel trattamento dei tumori testa-collo – sottolinea il Prof. Valentino Valentini, Presidente AIOCC (Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica). Sarà possibile ricevere informazioni, effettuare uno screening gratuito e ricorrere, laddove richiesto, all’ausilio di uno specialista. I sintomi dei tumori della testa e del collo sono spesso insidiosi perché confusi con normali manifestazioni quali: gonfiore al collo, deglutizione dolorosa o faticosa, naso chiuso da una narice e/o sanguinamento dal naso, raucedine persistente, mal di gola e o bruciore alla lingua, lesioni orali e/o rosse o bianche nel cavo orale. In presenza – conclude il Prof. Valentini – di uno di questi sintomi che perdurano per almeno tre settimane, non bisogna perdere tempo e andare subito dal medico per un consulto: un controllo ed una diagnosi precoce possono salvare la vita”.

La campagna Make Sense è un’iniziativa promossa dalla Società Europea dei Tumori Testa Collo (European Head and Neck Society, EHNS). Con questa iniziativa, l’EHNS mira ad aumentare la consapevolezza dei sintomi legati ai tumori della testa e del collo e conseguentemente a promuovere un tempestivo ricorso al medico e una diagnosi precoce.

Anche se gli uomini hanno da due a tre volte più probabilità di sviluppare il cancro della testa e del collo, l’incidenza è in aumento nelle donne. Questo tumore è più comune nelle persone di età superiore ai 40 anni, ma c’è stato un recente aumento tra le persone più giovani. Il 75% delle neoplasie di testa e collo sono causate da fumo e alcol.

Quest’anno l’iniziativa Tieni la testa del collo ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e di: Associazione Italiana Laringectomizzati (AILAR Onlus), Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia Clinica (A.I.R.O.), Associazione Italiana Universitaria Otorinolaringologi (AUORL) e Società Italiana di Chirurgia Maxilo – Facciale (SICMF). Inoltre, è stato richiesto il patrocinio di FIMMG, FNOMCeO e SIOeChCF.

A Genova appuntamento mercoledì 18 settembre dalle ore 08 alle ore 17 visite gratuite, presso Ambulatori UOC Clinica ORL, Ospedale Policlinico S. Martino- Monoblocco 1° piano ponente.