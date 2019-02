Truffe dei diamanti, in Liguria colpite almeno 15mila persone

GENOVA - Il conto è assolutamente approssimativo. Ma se se a livello nazionale dai dati in possesso del Garante, il solo gruppo Bpm ha venduto 600 milioni di diamanti e il gruppo operava in Piemonte, Lombardia e in Liguria, è lecito pensare che nella nostra regione siano stati piazzati circa 200 milioni di diamanti ad una popolazione di risparmiatori tra le 15 e le 20mila unità.

L'inchiesta della Guardia di Finanza di Milano sulla presunta truffa dei preziosi presentati come "investimento", mentre valevano fino all'80% in meno di quanto i clienti li pagavano, inchiesta che vede coinvolte 5 banche, rischia di abbattersi dunque pesantemente sul nostro territorio dopo aver coinvolto anche vip del calibro di Vasco Rossi.

"Nella nostra regione l'ex banco di Chiavari era una delle banche che promuoveva questi diamanti, ecco perché la Liguria è uno dei territori più colpiti - ha raccontato a Primocanale l'avv.Luca Cesareo, legale di Assoutenti - si tratta di un fenomeno vasto che colpisce trasversalmente le classi sociali, sia persone con piccoli risparmi 8-10mila euro, sia grandi investitori che hanno impiegato anche 200 mila euro'

E allora ecco l'azione legale che può essere individuale con la domanda di restituzione del bene, ma anche collettiva. "Stiamo già valutando la costituzione in processo penale sia come associazione sia come singoli titolari di diamanti che vogliono ottenere indietro il denaro" ha concluso l'avvocato Cesareo.