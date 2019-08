GENOVA - “Poste Italiane, a seguito dell’incontro con il sindaco di Vobbia, Simone Franceschi, informa che gli accertamenti presso l’Ufficio Postale di Località Capoluogo sono in fase avanzata e che tutti i clienti che dovessero risultare interessati da ammanchi di denaro saranno integralmente rimborsati entro breve tempo”. È quanto afferma Poste Italiane in una nota legata alla vicenda dell’ufficio postale di Vobbia.

Intanto, alla nota dell’azienda fa seguito la presa di posizione dell'amministrazione comunale che rimarca la timidezza di Poste sulla gestione della vicenda e aggiunge: “Ringraziamo Poste Italiane per i provvedimenti di rimborso in corso di assunzione, estenderiamo i ringraziamenti al Prefetto di Genova Fiamma Spena, alla struttura tecnica di Anci Liguria, all’assessore regionale Giovanni Berrino, al consigliere regionale Giovanni Lunardon, all’onorevole Luca Pastorino e non da ultime, alle redazioni di Primocanale e il Secolo XIX, per la vicinanza garantita in questi mesi difficili, in cui l’azione pressante dell’amministrazione e del sindaco, erano esclusivamente finalizzate a fornire le dovute risposte per una Comunità in ansia, che da oggi, anche se non potrà ritenersi del tutto soddisfatta – perché cose del genere non dovrebbero accadere – potrà continuare a credere che il tempo è galantuomo e il bene, se anche può apparire debole, alla fine vince sempre”.