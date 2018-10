Treno merci danneggia linea elettrica: dopo cancellazioni e ritardi riprende la circolazione

GENOVA - E' tornato regolare il traffico ferroviario lungo la linea Livorno – Genova. Questa mattina un treno merci ha danneggiato una linea di alimentazione elettrica tra Framura e Deiva Marina.

I treni in viaggio hanno registrato ritardi medi di 30 minuti, con punte massime fino a 60 minuti, mentre nove regionali sono stati cancellati totalmente o per parte del loro percorso. Pesanti i disagi per i tanti pendolari e passeggeri diretti dal levante della Liguria verso il capoluogo genovese.

Sul posto sono intervenuti i tecnici Rfi al lavoro per ripristinare il prima possibile la circolazione ferroviaria. Traffico che è tornato regolare sono nel primo pomeriggio.