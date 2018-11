Treni nel caos, deraglia un mezzo con a bordo 30 persone a Santa Margherita

SANTA MARGHERITA LIGURE - Giornata difficile per la circolazione ferroviaria a Genova e in Liguria. A Santa Margherita Ligure, il treno regionale 11361 è deragliato dai binari. Il mezzo, partito intorno alle 5 dalla stazione di Genova Brignole, si stava dirigendo in direzione La Spezia quando un piccolo smottamento di terra ne ha causato l'uscita dai binari.

Smottamento che dovrebbe esser stato causato dal cedimento di parte di un muraglione di una villa. A bordo vi erano circa 30 passeggeri e, fortunatamente, nessuno di questi è rimasto ferito. Sul posto sono presenti i tecnici di RFI, i vigili del fuoco e sanitari del 118. I passeggeri stanno proseguendo la propria corsa a bordo di un bus.

Ma i disagi hanno interessato direttamente anche Genova, con lo svio di un mezzo d'opera di una ditta esterna a Genova Piazza Principe sulla linea Genova-Ventimiglia.

AGGIORNAMENTO

08.15 - Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita, è giunto sul luogo per verificare la situazione. "Stiamo ripristinando la situazione. È un danno materiale, fortunatamente non c'é stato alcun ferito. Santa Margherita sta cercando di reagire alle situazioni di disagio che si stanno venendo a craere in questo periodo. La volontà è concreta, vogliamo restituire la vivibilità ai cittadini di Santa Margheirta".

07.45 - Il crollo del muro di contenimento riguarda l'area che delimita la linea ferroviaria ed è stata casuata dall'eccezionale quantitativo di acqua proveniente da aree non di competenza ferroviaria.

07.40 - Ai microfoni di Tiziana Oberti, giunta in stazione a Santa Margherita Ligure, parla il testimone Mario: "Ero a bordo del treno. Abbiamo sentito il mezzo sobbalzare, poi si è fermato di botto. È arrivato il controllore e ci ha detto di uscire e ci siamo accorti che il treno era deragliato. Adesso? Aspetto un treno qui un treno che mi porti a Spezia".

07.30 - Le linee sono state parzialmente liberate e i treni hanno ripreso lentamente a scorrere, con ritardi di oltre 60 minuti. Sulla linea Genova-Ventimiglia i disagi potrebbero portare anche ala cancellazione di alcuni treni.