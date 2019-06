Travel Art: ecco la caccia al tesoro nei palazzi storici dei vicoli di Genova

GENOVA - Scarpe comode e un pizzico di curiosità: sono questi gli unici requisiti per partecipare a Travel Art, la prima caccia al tesori nascosti di Genova.

Dalla tradizione delle botteghe storiche ai grandi palazzi signorili, i partecipanti divisi in squadre si perderanno tra le bellezze del centro storico, con un occhio attento per risolvere gli enigmi che troveranno lungo il percorso.

Ma l’arte sarà protagonista anche in piazza De Ferrari. 30 artisti realizzeranno opere famose legate a Genova, reinterpretandole con i nuovi strumenti di oggi. E poi alle 18.30 prenderanno vita alcune delle opere più amate dal pubblico, dall’Urlo di Munch all’Autoritratto di Van Gogh e alla Papaghena di Luzzati. Primocanale in diretta a partire dalle ore 16 per raccontare l'iniziativa di In Liguria per la promozione turistica del territorio.