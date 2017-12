Trasporto pubblico, revocato lo sciopero del 12 gennaio in Liguria

GENOVA - Revocato lo sciopero del trasporto pubblico in Liguria previsto per il 12 gennaio 2018. È stato deciso dai sindacati (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) dopo l'incontro col presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore ai trasporti Gianni Berrino. Presenti anche il sindaco di Genova Marco Bucci e l'assessore comunale alla mobilità Stefano Balleari.

Nella riunione è emerso che il Comune di Genova autorizzerà Amt a varare un piano di assunzioni per fare fronte ai prepensionamenti e che la Regione darà disponibilità a effettuare variazioni di bilancio nel 2018 in favore del trasporto pubblico.

"La trattativa con gli enti interessati prosegue, non si è mai fermata e l'impegno dichiarato da Regione Liguria e Città Metropolitana non è mai venuto meno - afferma in una nota la Uiltrasporti, che considera "inopportuna la dichiarazione di sciopero delle altre sigle, un'azione che avrebbe potuto essere giudicata strumentale".