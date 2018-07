Traffico intenso sulle autostrade liguri, gli aggiornamenti

GENOVA - Anche in questa domenica 15 luglio dalle prime ore della mattina traffico intenso sulle autostrade liguri in particolare in direzione della Riviera di Ponente per chi proviene da Piemonte e Lombardia e ha deciso di trascorrere una giornata al mare.

GLI AGGIORNAMENTI

Ore 10.10 Sulla A10 Genova- Ventimiglia coda a tratti tra Albenga e Andora direzione Francia per incidente

Ore 10.02 Sulla A10 Genova-Ventimiglia veicolo in avaria tra Imperia Est e S. Bartolomeo in direzione Italia

Ore 9.34 Sulla A6 Torino-Savona coda di due chilometri tra Altare e l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Savona per traffico intenso