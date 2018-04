Traffico e code verso le Riviere, la situazione sulle autostrade liguri

GENOVA - E' stato un altro sabato di code e rallentamenti sulle autostrade liguri. Primi disagi già a partire dalla mattina in direzione delle riviere di Ponente e Levante. Sostenuto anche il traffico in direzione Liguria proveniente da Lombardia e Piemonte. Sono infatti molti i turisti che come ogni fine settimana hanno scelto la Liguria per trascorrere le giornate di festa. Complice il bel tempo, Euroflora ai Parchi di Nervi e il ponte del primo maggio le strade della Liguria hanno fatto registrare traffico intenso per gran parte della giornata. Ma il peggio è previsto per il pomeriggio di martedì primo maggio quando iniziarà il rientro dopo il lungo ponte. Secondo i dati infatti circa un italianio su quattro passerà fuori casa la festività.

Consueti rallentamenti sulla A10 tra Savona e Spotorno con code che hanno raggiunto i 4 chilometri in direzione Francia. Sulla A12 un incidente tra Genova Nervi e Recco in direzione La Spezia ha creato fino a 10 chilometri di coda nel tratto interessato. Una moto con due passeggeri a bordo, un uomo e una donna, è rovinosamente caduta a terra. Soccorsi dal personale sanitario sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova.

GLI AGGIORNAMENTI:

17.00 - Coda di 4 km tra Borghetto e Andora in direzione Francia a causa del recupero di un mezzo in avaria.

14.30 - Code a tratti tra Arenzano e Bivio A10/Fine Complanare Savona, tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e tra Genova est e Recco per traffico intensoper traffico intenso.

12.50 - A10 coda tra Genova Prà e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso

12.25 - A6, coda di 3 km tra Altare e Allacc. Autost. Genova-Ventimiglia

12.00 - Sulla A12 il traffico è tornato regolare dopo che i mezzi di soccorso hanno ripristinato la sicurezza lungo nel punto dove si è verificato l'incidente della moto.

11.15 - Coda di 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia per traffico intenso

11.00 - Sulla A12 tra Genova Nervi e Recco coda di 10 chilometri per incidente

10.40 - Sulla A6 Torino-Savona, coda di 3 km tra Altare e bivio A6/A10 Savona per traffico intenso.