GENOVA - Un freddo risveglio per tutta la Liguria, ma dal punto di vista del traffico la situazione di questo lunedì 17 dicembre è piuttosto calda questa mattina: tra le segnalazioni della polizia municipale di Genova, c’è quella di un autocarro in avaria sulla nuova rampa che collega il casello di Genova Aeroporto e via Guido Rossa. Potrebbe avere delle gravi ripercussioni sull'importante nodo del ponente.

In autostrada, intanto, si è già formata la coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto come ogni mattina a causa del tratto chiuso. E c’è coda anche tra Genova Bolzaneto e Busalla per un incidente.