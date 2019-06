Track, si gira: al via il viaggio estivo di Primocanale alla scoperta delle eccellenze della Liguria

GENOVA - Parte da piazza De Ferrari il nuovo progetto estivo di Primocanale 'Viaggio in Liguria - il Tour'. Ventotto tappe in giro per le più belle, importanti e caratteristiche località della regione per far scoprire le eccellenze della Liguria. Un vero e proprio studio mobile itinerante che da domani venerdì 14 giugno e fino al Primo agosto racconterà la Liguria con interviste, talk show e non solo a bordo dello speciale truck da 18 metri targato Pimocanale.

Venerdì tappa inaugurale in piazza De Ferrari. Lunedì poi giornata speciale in Valpolcevera a dieci mesi dalla tragedia di ponte Morandi. Ventotto tappe dal Ventimiglia a Sarzana per raccontare la nostra regione tra saporti, arte e tradizione. (QUI PER VEDERE TUTTE LE TAPPE).

Nel truck un palcoscenico di otto metri per sette che si apre nelle piazze, ospita le nostre trasmissioni e tanti momenti di spettacolo, ma con la Liguria sempre protagonista. Duecento ore di trasmissioni con diffusione cross-mediale su Tv, Web, App e Social.

- Un tour dedicato al viaggio e alla scoperta:

Ogni tappa del Tour prevede l’inizio delle trasmissioni già in fascia 07 - 10 con i primi collegamenti e la diffusione di servizi legati al Tour. Proseguiranno tra le 12 e le 15 con la trasmissione “Live On The Road” ogni giorno da una diversa località per riprendere in fascia 19 - 20. Dopo le 21 e sino alle 23 con le trasmissioni in piazza, Il Viaggio in ogni sua tappa, sarà il grande protagonista del nostro palinsesto televisivo e di tutta la comunicazione cross-mediale.

Anche i principali notiziari della giornata saranno diffusi dalle piazze che ospiteranno il nostro Truck. Gli argomenti delle trasmissioni serali saranno diversi e direttamente collegati ai comuni che ci ospiteranno.

Attraverso ospiti prestigiosi, racconteremo idee, progetti e la voglia di crescere e migliorare di ogni territorio. Politica, Enogastronomia, Turismo e le tante bellezze della nostra Liguria. Troveremo nelle piazze la location ideale per raccontare, anche in dialetto, le diverse tradizioni regionali con il coinvolgimento dei personaggi locali più stimolanti.

- Per promuovere e valorizzare il territorio:

Utilizzeremo tutti i media a nostra disposizione per dare ai tanti contenuti la più grande visibilità possibile. Tutte le produzioni realizzate saranno diffuse su Primocanale (Ch.10).

Nell’indagine commissionata dal Garante dell’informazione a Eurisko per determinare il media di riferimento del pubblico per le notizie locali, La Tv ha ottenuto il primo posto.

Oltre che sull’emittente regionale leader negli ascolti (Dati Auditel) andremo in diretta streaming sulla Web Tv del sito primocanale.it che offrirà anche la possibilità di rivedere on demand ogni trasmissione, servizio giornalistico, intervista o di rileggere ogni notizia sul Tour grazie alla landing page facilmente raggiungibile dalla home page e che avrà la funzione di raccoglitore e aggregatore di tutte le emozioni del nostro viaggio.

Anche la newsletter Il Primo e i canali Facebook e Instagram daranno grande risalto a tutti i contenuti realizzati.

- L’informazione diventa spettacolo e partecipazione:

Le serate nelle piazze, al di là dei talk show, offriranno anche momenti di spettacolo: musica, cabaret, esibizioni folkloristiche, degustazioni di prodotti, per il maggior coinvolgimento del pubblico locale e dei turisti presenti.