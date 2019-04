Tra cantieri pronti a ripartire e benzina alle stelle, il rientro dalle feste è da bollino rosso in Liguria

GENOVA - Sole, cantieri e benzina alle stelle. I tre ingredienti che contrddistinguono il weekend del 25 aprile e l'ultimo di primavera del 1 maggio in Riviera.

Dopo le piogge, la grandine e le temperature scivolate verso il basso, tutto si è stabilizzato. Temperature gradevoli e sole anche oggi e lunedì che faranno sorridere i turisti che hanno deciso di trascorrere le vacanze nelle località balneari del ponente.

Ma la doccia fredda arriverà quando ci si rimetterà al volante per far ritorno a casa, almeno per due ragioni. Il ponte del 25 aprile sarà più caro del previsto per chi si metterà in viaggio tra oggi e domani, a causa degli aumenti del prezzo della benzina che in autostrada, in alcune aree di servizio, ha oltrepassato i 2 euro al litro.

C'è poi la questione cantieri a segnare i prossimi arrivi dei vacanzieri. Tra domani 29 aprile e il 5 maggio sui tratti di competenza di Autostrade dei Fiori della A6 Torino-Savona e della A6 Savona-Ventimiglia potrebbero essere presenti alcuni cantieri che, in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico.

Si preannuncia per oggi una giornata da bollino rosso sull'autostrade liguri.