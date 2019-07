Toti verso l'incontro a Roma: "Io non ho tensioni con nessuno. Ma tutti dobbiamo fare 4 passi avanti"

GENOVA - "Io non ho tensioni con nessuno". Lo dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, interpellato sulle nuove frizioni in Forza Italia. "Spero che ci sia generosità da parte di tutti, perché nessuno deve fare un passo indietro ma tutti devono fare 3, 4 passi avanti per arrivare all'obiettivo", aggiunge a margine della presentazione del progetto per la nuova Casa della Salute.

"Vorrei rivedere un centrodestra in cui alcune richieste che provengono da un blocco sociale importante, quello che da sempre fa crescere il Paese, vengano ascoltate, elaborate e trasmesse nei luoghi della politica", afferma. "Un centrodestra che torna a vincere non solamente con i muscoli di una Lega, che fa bene il suo lavoro presidiando alcune tematiche importanti come l'immigrazione e la sicurezza. Vorrei veder tornare a crescere anche i partiti che rappresentano riformisti, popolari, liberali e moderati e vedere un centrodestra che, così come in tante regioni, si acconcia e si prepara per tornare a governare questo paese".

"Tutto questo ha bisogno di un nuovo sforzo, di un lavoro, ha bisogno di generosità", aggiunge poi Toti. E parlando dell'evento politico organizzato per sabato 6 a Roma al teatro Brancaccio: "Vi dovete aspettare tanta gente che vuole cambiare questo centrodestra, che vuole ricostruire un centrodestra che ambisca a tornare a governare questo Paese, con delle ricette nuove e adeguate ai tempi, dopo 7 anni di crisi, dopo una globalizzazione che ha colpito duramente la classe media. Occorre rinnovare i nostri partiti, aprirli, aprire le nostre teste, aprire a nuovi contributi. Ne parleremo con tanti amici, con le tessere di tanti movimenti in tasca, da Forza Italia, liste civiche, istanze dai vari territori, chiedendo a tutti i leader politici del centrodestra di ricostruire unn centrodestra che possa tornare al governo di questo Paese e dare finalmente quelle risposte che oggi sono troppo flebili rispetto ai grandi temi del Paese: aumento del valore di acquisto dei salari, la produttività del lavoro, le infrastrutture, la lotta alla burocrazia. Tutto quello che serve a questo Paese per tornare a crescere". Primocanale seguirà l'assemblea in diretta.