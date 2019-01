Toti sulla possibile nazionalizzazione di Carige: "La politica ha già fatto troppi danni"

GENOVA - Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, è tornato a ribadire il suo no all'ipotesi di nazionalizzazione di Banca Carige che è stata indicata nei giorni scorsi dai vice premier Di Maio e Salvini. Lo ha fatto anel corso di un'intervista quando gli è stato prospettato l'interesse di Unicredit. "Cosa ne penso? La politica ha già fatto tanti danni in Carige.

La Banca non è nella situazione in cui si trovavano le banche venete. Sceglierà il partner come meglio crede. Unicredit o i francesi... (Credit agricole, ndr), ma non serve la nazionalizzazione".