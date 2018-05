Toti: "Servirebbe Governo per risolvere alcune questioni, poi voto"

GENOVA - "Credo che Mattarella non abbia altre strade davanti". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto ieri sera alla trasmissione 'Terza Repubblica' commentando la situazione politica nazionale.

"Ha preso atto della situazione - ha aggiunto - Ipotesi di governo neutrale? La sovraeccitazione del sistema non lo renderà facile di fatto stiamo passando da una campagna elettorale all'altra 'senza passare dal via' come al monopoli".

Poi Toti esprime una sua valutazione sul momento.

"Personalmente dico che se si trova un governo che ha la possibilità di trisolvere tre, quattro, cinque cose tra pochi mesi io lo insedierei dopo di che c'è bisogno di una maggioranza parlamentare - ha dichiarato il Governatore - Serve la sterilizzazione dell'Iva, affrontare il caso Ilva, il caso Alitalia e il bilancio europeo che dovrà fare i conti senza la Gran Bretagna. Di qua a novembre queste cose si possono fare e poi andare a votare".

Ma tutto deve avere un appoggio della maggioranza del Parlamento che già Lega e Cinquestelle hanno negato.

"Se però il Governo non ha però i voti meglio andare a votare non so se a luglio o a settembre" ha concluso Toti.