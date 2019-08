Toti dal notaio per 'Cambiamo!', da comitato a movimento politico

ROMA - "Questa mattina a Roma abbiamo registrato il Comitato promotore di 'Cambiamo!' che sarà il nostro movimento per cambiare il centrodestra, la politica e il Paese" così il governatore della Liguria ed ex coordinatore di Forza Italia Giovanni Toti sul suo profilo Facebook annuncia l'atto costituito del movimento politico sorto ora ufficialmente dopo l'addio a Forza Italia in seguito allo strappo con Berlusconi sul rinnovo del partito.

"Nelle prossime settimane - aggiunge Toti - diventerà un movimento politico e la casa di quei riformatori moderati che non si ritrovano in Forza Italia. Fi è stata gloriosamente la casa di molti, ma ora è gracile e quindi abbiamo deciso di fare questo passo, con rammarico ma anche con grande emozione". Un progetto quello del governatore ligure, che prenderà forma dal prossimo 2 settembre. "Andremo in tutte le regioni italiane - ha aggiunto Toti - in quei territori dove raccoglieremo le istanze dei 10 milioni di elettori che non si sentono più rappresentati in Forza Italia. Il movimento sarà la casa delle imprese, delle grandi opere e degli amministratori".

"Con il movimento 'Cambiamo' vogliamo ridare equilibrio al centrodestra. In maniera cristallina avendo come alleati la Lega e Fratelli d'Italia - ha spiegato Toti - Il progetto - prenderà forma dai circoli territoriali. Da settembre inizierà un tour in tutta Italia".