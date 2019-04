Toti a Forza Italia: "Il centrodestra che vorrei segue il modello austriaco"

GENOVA - "Non sono sceso dalla macchina in corsa perche' contribuire a frazionare il mondo moderato e' veramente l'ultimo rifugio, quando non c'e' piu' nulla da fare. Continuo a pensare che si possa aggregare quel mondo che ha ancora molto da dire". Cosi' il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in diretta su La7 a "Tagada'", dopo gli scontri del weekend con la dirigenza di Forza Italia per la sua mancata partecipazione al congresso di Roma.

"La mia idea e' il modello austriaco-ribadisce il governatore-, un partito di centrodestra che metta insieme le culture piu' morbide e una destra politica che oggi e' rappresentata al meglio da Salvini. Ma l'idea la devono scegliere gli elettori: Toti che si autoproclama capo di qualcosa suonerebbe ridicolo".

Toti sottolinea di non essere di "cultura sovranista: sono per un'Italia protagonista, non protezionista. Diciamo che sono per un sovranismo come lo intendo io e come abbiamo dimostrato in questi anni in Liguria. Con Salvini e Meloni abbiamo un perfetto dialogo. Certo, con la Lega il centro moderato non ha un'affinita' politica particolare. Pero' non vedo un centrodestra disomogeneo e disallineato rispetto all'alleato leghista".

Nella sua analisi, il governatore ligure riconosce che "la Lega ha un solido 30% e non ha voglia di seguire il Toti-pensiero del partito unico, con primarie all'americana. Pero' nel centrodestra manca totalmente un pezzo perche' una parte di classe dirigente continua a guardare il soffitto, fischiettare e fare finta che tutto vada bene. Il motivo? Da un lato, non e' facile trovare una via di uscita, dall'altro si preferisce esserci piuttosto che non esserci: se i parlamentari scendono da 100 e 30, meglio essere tra quei trenta".

Una lezione a Forza Italia e ai moderati di centrodestra, in questo caso, e' arrivata "persino dall'esangue Pd che dalle primarie ha saputo prendere linfa vitale- sostiene Toti- anche se non so che cosa ne fara' perche' non lo vedo molto in salute. Pero', almeno, ha dato segno di voler provare a rimediare: a me da' fastidio quando ci sono tanti ostacoli sul percorso e si fa finta di nulla".