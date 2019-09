Toti a Cernobbio fa selfie con la Clinton e punta il dito 'sovranista' su Merkel e Macron

CERNOBBIO (CO) - "Con Hillary Clinton per parlare del mondo che cambia!". Così ha twittato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, pubblicando un selfie con Hillary Clinton dal Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il governatore ligure, respirando l'aria internazionale dell'evento, si è lasciato andare a considerazioni che non hanno risparmiato i leader francesi e tedeschi.

"Ritengo che i più grandi sovranisti di questo continente siano Macron e la Merkel Se per sovranismo intendiamo far valere gli interessi dell'Italia in un consesso europeo che li mette in discussione, credo sia giusto essere sovranisti. Se per sovranismo intendiamo il velleitarismo della protesta pure e semplice, dicendo che vogliamo contare di più, e poi alla fine ci facciamo mettere nel sacco, francamente trovo che sia un sovranismo di maniera", ha commentato Toti.

Il governatore ligure a Cernobbio ha festeggiato anche il suo compleanno. Se avesse potuto scegliere il regalo, avrebbe sicuramente chiesto di andare a elezioni nel più breve tempo possibile per lanciare verso Roma il suo movimento 'Cambiamo'. Nel frattempo, continua a menare come un fabbro sulla figura del nuovo Governo Pd-M5s. Che, nonostate debba ancora ottenere la fiducia di Camera e Senato, non si fa mancare iniziative e litigi che di solito caratterizzano di un esecutivo già eroso dal tempo.

Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sono "due forze politiche molto distanti. Lo sapevamo" ma "è stupefacente che esplodano" sulla Gronda "ancor prima della fiducia", con il ministro Paola De Micheli "messa dietro la lavagna, con le orecchie d'asino" dall'alleato pentastellato. E "le scelte da fare sono tante, importanti e di lungo periodo".

Toti lo ha ripetuto come un mantra a ogni intervista concessa a Cernobbio. "Tra il giuramento e la fiducia c'è già il primo scontro importante. Se il primo compromesso di governo era già di per sé un governo piuttosto immobile salvo rari casi, ingessato tra le incongruenze delle due forze politiche, quello di adesso è ancor più in questa direzione", ha concluso il governatore, prima di godersi la serata con tanto di chiacchierata con madame Clinton. Per parlare del mondo che cambia.