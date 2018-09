GENOVA - Torna il consueto appuntamento con le “Domeniche in Musica” organizzate dal Teatro Carlo Felice. Un cartellone ricco di concerti quello di quest’anno grazie al nuovo spazio del Teatro della Gioventù, acquisito lo scorso anno grazie a Regione Liguria. "Avremo un programma con 32 mattinée, che spazierà dalla musica barocca a quella contemporanea a quella cameristica e all'opera. Ci saranno, infatti, come sempre le prove da assieme: un evento sempre molto apprezzato dal pubblico perché è come sbirciare attraverso la serratura e vedere come viene allestito lo spettacolo", ha raccontato il direttore artistico Giuseppe Acquaviva.

Intanto continua la campagna abbonamenti: c’è tempo fino al 25 ottobre per la stagione sinfonica e fino al 2 dicembre per quella lirica. E su questo punto si è voluto soffermare il sovrintendente Roi: "Consigliamo l'abbonamento intanto perché si risparmia e poi è un po' come la palestra: se hai l'abbonamento ci vai, se non ce l'hai dici 'sì ci vado' e poi te ne penti".

Tra le novità, l’arrivo del nuovo maestro del coro, il giovanissimo Francesco Aliberti già conquistato dal programma di quest’anno: "Finalmente c'è un apertura al nuovo e al diverso, dal musical alla scelta di repertori del Settecento. Non è un voler rifiutare la tradizione, ma completare la nostra identità musicale".