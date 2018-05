Torna 'Stile Artigiano', 50 aziende in piazza De Ferrari dal 18 al 20 maggio

GENOVA - Ci saranno anche alcuni giocatori del Genoa in piazza per trasformarsi in artigiani per un giorno nel corso di "Stile Artigiano", l'appuntamento con l'artigianato ligure di eccellenza che è arrivato alla sua decima edizione e che proporrà, da venerdi 18 a domenica 20 maggio, una tre giorni dedicata a fashion, design e all'agroalimentare.

In piazza De Ferrari ci saranno 50 imprese, ma già prima dell'apertura ufficiale della manifestazione, da lunedi 14 maggio, saranno aperte le botteghe degli artigiani aderenti all'iniziativa che illustreranno a curiosi e turisti i segreti dei loro antichi mestieri, con visite guidate e laboratori. "Un traguardo importante per Stile Artigiano, da dieci anni riconosciuto come sinonimo di eccellenza - afferma Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria - e, anche per questo, si colloca tra i principali eventi di promozione su cui Regione Liguria investe e che ha proprio nel made in Italy il principale punto di forza, e la qualità dei nostri espositori dimostra come il settore sia vitale e creativo". Un occasione, quindi, per mettere in vetrina un comparto vitale per la nostra economia.

"L'artigianato di eccellenza - commenta l'assessore regionale allo Sviluppo economico e all'Artigianato Andrea Benveduti - è un settore che Regione Liguria sostiene con determinazione, con iniziative di promozione e misure che ne facilitino l'accesso al credito. Quello che può fare l'amministrazione è favorire un'apertura moderna a manifatture antiche, che restano sul territorio, portano ricchezza, e non sono rapide apparizioni di multinazionali. Io apprezzo tantissimo il lavoro fatto da questi eroi dei nostri tempi, che tengono in piedi, nonostante le difficoltà, queste produzioni artigianali. E noi, come istituzioni, dobbiamo accorciare il più possibile la filiera tra queste realtà e i mercati di sbocco".

Un impegno sul quale è forte anche il lavoro del Comune di Genova. "È importante che le eccellenza del territorio siano sempre più valorizzate - spiega l'assessore comunale al commercio, Paola Bordilli - e pensiamo che appuntamenti come questo ci possano aiutare tantissimo".