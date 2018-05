Torna "Sestri Montmartre": una mostra a cielo aperto con artisti da tutta Italia

SESTRI PONENTE - Passeggiare in Via Sestri tra i quadri: torna il 18 e il 19 maggio “Sestri come Montmartre”, alla sua ventunesima edizione. E già dalle prime ore dell’allestimento, in tanti curiosano tra le opere esposte. “Ogni anno abbiamo sempre una maggiore richiesta da parte del pubblico: le previsioni sono quelle di un flusso superiore a 5 mila persone al giorno”, afferma soddisfatto Riccardo Grossi, presidente del CIV di Sestri Ponente.

La kermesse sarà aperta dalle 8.30 alle 19.30 e anche i negozi faranno orario continuato. Ma i protagonisti che animeranno il centro pedonale saranno gli espositori: oltre un centinaio di artisti e gallerie d’arte provenienti da tutta Italia, da Venezia a Roma.

Tra questi Aldo Zaccarelli, napoletano che da trent’anni vive a Sanremo. “Ma qui mi chiamano Zac, perché siamo in Liguria e si cerca di risparmiare un po’ su tutto”, scherza mentre mostra le sue vedute parigine accanto alle barche di Bordighera. E dopo aver aderito alla prima edizione raramente perde questo appuntamento. “Il pubblico è costante e c’è stato anche un aumento negli ultimi anni e soprattutto è una manifestazione attesa dai genovesi e non solo”.