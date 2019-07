Torna l'info point "estivo" dell'Università di Genova

GENOVA - Imparare ad orientarsi nel mondo universitario non è così facile: per questo, torna anche quest'anno l'info point estivo dedicato soprattutto alle matricole. Aperto dal 16 luglio al 20 settembre in via Balbi 5, fornirà ai ragazzi tutte le informazioni necessarie sulle procedure di preimmatricolazione, su tasse e agevolazioni, sui percorsi di studio, in particolare quelli dedicati alle Scienze e Tecnologie del Mare.

Lo sportello sarà aperto da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 16.30 con orario continuato Da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Nello stesso periodo, sarà attiva anche l'infoline, per cui gli studenti potranno chiamare lo 010 20951515 e chiedere chiarimenti in via telefonica.