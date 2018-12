GENOVA - Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil hanno proclamato per domani lunedì 10 dicembre lo sscioper dei lavoratori del Terzo Valico di Liguria e Piemonte.

Lo sciopero è stato dichiarato a seguito dell'incidente sul lavoro avvenuto venerdì in un cantiere dell'Alessandrino dove ha perso la vita un operaio. In concomitanza con lo sciopero le Segreterie hanno richiesto ed ottenuto un incontro presso le Prefetture interessate che a Genova è previsto per le ore 10 di lunedì.